Агент украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского Вадим Шаблий прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к его клиенту.

По словам Шаблия, когда вся критика вылилась на Кононова, он сразу сказал, что игроков в «Спартак» давать не хочет, хотя у агента есть друзья в клубе, например, Луис Адриано, Фернандо и Андрей Ещенко.

«Да, «Спартаку» был интересен Малиновский, у которого отличная статистика в Бельгии. Но я его не отдам в «Спартак» или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах», — сказал Шаблий, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может стать футболистом московского «Спартака».

Отметим, Малиновский выступает в составе «Генка» с 2017 года. В текущем сезоне украинец провел 36 встреч в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и сделал десять результативных передач.