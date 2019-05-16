Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда в команде поняли, что стали чемпионами и что он думал, когда его качали фанаты.

По словам Семака, когда оставалось четыре тура, в «Зените» понимали, что остаётся немного очков, но полной уверенности не было, потому что бывает абсолютно всё, есть много примеров. Тренер отметил, что два матча после «Краснодара» были не менее сложными, чем сам «Краснодар».

«Когда меня качали перед „Виражом“, я думал, главное, чтобы не разошлись и не бросили. Спрашивал, могут ли обойтись без главного тренера в этом процессе», — сказал Семак в эфире «Радио Зенит».

Ранее Семак посетил Антониево-Дымский мужской Монастырь в Тихвине.

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.