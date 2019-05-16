Сборная России по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley

Сборная России по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley

Тренерский штаб мужской сборной России огласил расширенную заявку команды на Лигу наций.

Об этом сообщает «Российская газета». По информации издания, в итоговый список войдут 25 игроков.

В список связующих попали Павел Панков из петербургского «Зенита», Дмитрий Ковалёв из уфимского «Урала», Роман Порошин из белгородского «Белогорья», Игорь Кобзарь из кемеровского «Кузбасса» и Сергей Гранкин из немецкого «Берлина».

Диагональными Туомас Саммельвуо выбрал Дениса Земчёнка из «Белогорья», Виктора Полетаева из «Кузбасса», Максима Михайлова из «Зенита-Казань», Романаса Шкулявичуса из московского «Динамо» и Кирилл Клец из австрийского «Хипо Тироль».

Доигровщики в сборной России на Лигу Наций — это Антон Карпухов и Ярослав Подлесных из «Кузбасса», Дмитрий Волков и Егор Клюка из новоуренгойского «Факела», Антон Семышев из «Белогорья», Фёдор Воронков из самарской «Новы», Евгений Сивожелез из «Зенит-Казани» и Кирилл Урсов из сургутской «Газпром-Югры».

Тренерский штаб выбрал следующих блокирующих: Илья Власов из «Динамо», Дмитрий Мусэрский из японского «Сантори Санбёрдз», Иван Яковлев из «Факела», Игорь Филиппов из «Урала», Алексей Сафонов из петербургского «Зенита», Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива», Инал Тавасиев из «Кузбасса» и Алексей Самойленко из «Зенит-Казани».

Роль либеро выполнят Евгений Андреев из «Газпром-Югры», Евгений Баранов из «Динамо», Роман Мартынюк из «Локомотива» и Валентин Голубев из «Белогорья».

Отметим, мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций. На первом этапе российская команда сыграет против сборных Франции (31 мая), Японии (1 июня) и Сербии (2 июня).