Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о постройке стадиона в Гатчине.

«Стадион в Гатчине будет построен полностью за счет средств Ленинградской области, но эти средства будут не в прямую потрачены бюджетом, в связи с тем, что стадион, который мы выкупили у профсоюзов мы отдали городу Гатчина. Мы дадим субсидию, равную стоимости строительства стадиона. Стадион будет не чисто футбольный, там будет возможность проводить соревнования по легкой атлетике. Стадион рассчитан на около 3000 человек с возможностью трансформации до 5000 мест, чтобы можно было пройти аттестацию ФНЛ. Стадион будет с крытыми трибунами (козырьками), но не полностью», — сказал Дрозденко в разговоре с корреспондентом Nevasport.

«Поскольку это зона историческая, мы не смогли построить по всему радиусу стадиона — он будет буквой Г с возможностью достройки трибун до буквы П. То есть, одна часть трибун, которая примыкает к дороге, построена не будет — нет пространства. При этом у нас будет полностью функциональный стадион: раздевалки, комментаторские, места для прессы, залы для массажа и тренировок. Смета проходит экспертизу, поэтому пока рано говорить, сколько это будет стоить. Гатчинцам мы уже утвердили — сколько бы это ни стоило, мы полностью этот стадион профинансируем. Мы хотим, чтобы стадион был готов к осени следующего года. Официально мы его аттестуем уже в 2021 году», — добавил губернатор.

Ранее Дрозденко заявил, что если ФК «Ленинградец» в следующем сезоне выполнит основную задачу и выйдет в ФНЛ, то играть будет на стадионе «Петровский».