Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о распределении ролей в тренерском штабе петерубургского клуба.

«Даю задание своему помощнику де Оливейре, он и работает. Начальник должен спать, а помощник работать. У нас такое распределение ролей. Я сплю – все работают», — сказал Семак в эфире «Радио Зенит».

Ранее Семак рассказал, когда в команде поняли, что стали чемпионами и что он думал, когда его качали фанаты.

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.