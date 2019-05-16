Боец ММА Александр Шлеменко рассказал о проблемах России и объяснил, почему Россия лучше Америки.

По словам Шлеменко, он видит себя в политике, учится на госслужбе, а также изучает конституцию и устройство власти.

Боец отметил, что ему хотелось бы сначала изменить к лучшему жизнь в своем регионе, а затем и всей России. Шлеменко считает, что главная проблема России в том, что в богатой стране нет денег.

«Я много читаю такого хорошего деятеля как Валентина Юрьевича Катасонова. Читал все его книги. И у него три мысли, как сделать так, чтобы в России не стояла проблема денег. Первое – деофшоризация экономики. Второе – ограничение трансграничного движения капитала. Третье – пересмотреть законы Центробанка», — заявил Шлеменко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс.

Он также добавил, что Россия лучше Америки людьми и ментальностью.

Ранее Шлеменко заявил, что он обеспокоен проблемами России в социальной сфере и окружающей среды.