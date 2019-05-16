Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть клуб и возглавить другую российскую команду.

Об этом сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале. По его информации, Бердыев находится в сфере интересов двух клубов РПЛ, один из которых – московский.

Ранее сообщалось, что Бердыев покинет казанский клуб по собственному желанию после завершения текущего сезона, а матч 29-го тура чемпионата России против «Анжи» станет последней домашней игрой «Рубина» под руководством Бердыева.

В данный момент «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 очков.

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы, а затем вернулся в команду в 2017 году. С «Рубином» специалист становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах, а также завоевывал Кубок России в сезоне-2011/12.