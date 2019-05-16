Российское антидопинговое агентсво протестировало 11 хоккеистов сборной России накануне чемпионата мира в Словакии.

В апреле инспекторы взяли допинг-пробы у Евгения Малкина, Ильи Ковальчука, Никиты Кучерова, Александра Георгиева, Андрея Василевского, Никиты Нестерова, Михаила Сергачева, Евгения Дадонова, Михаила Григоренко, Ивана Телегина и Никиты Гусева.

Кроме того, в апреле допинг-контроль прошли хоккеисты, которые не вошли в окончательный состав на чемпионат мира. Это защитники Артем Блажиевский, Богдан Киселевич и Егор Яковлев, нападающие Александр Кадейкин и Владимир Ткачев.

Пресс-служба Международной федерации хоккея отмечает, что все допинг-пробы, взятые у игроков команд перед чемпионатом мира, оказались отрицательными.

Напомним, чемпионат мира проходит Словакии в период с 10 по 26 мая. Соревнования проводятся в двух городах — Братиславе и Кошице. Сборной России играет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.