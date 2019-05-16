Боец смешанных единоборств и чемпион UFC Генри Сехудо поделился ожиданиями о предстоящем бое с Марлоном Мораесом.

По словам Сехудо, его абсолютно не смущает, что он с Мораесом оба клиенты Али Абдель-Азиза, потому что Сехудо считается себя любимчиком менеджера. Боец, слова которого приводит ютуб-канал Schmo, думает, что Абдель-Азиз будет болеть именно за него.

Отметим, Али Абдель-Азиз ведет дела 52 бойцов UFC. Среди них трое действующие чемпионы организации: Хабиб Нурмагомедов, Камару Усман и Генри Сехудо.

Поединок Сехудо и Мораеса пройдет 8 июня на UFC 238 в Чикаго.

Ранее Али Абдель-Азиз поделился ожиданиями от возможного боя Конора Макгрегора против Джастина Гэтжи. По словам Абдель-Азиза, драка Джастина Гэтжи против Конора Макгрегора будет похожа на забой свиньи.