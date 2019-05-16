Белорусский защитник «Ростова» Тимофей Калачев проведет прощальный матч за донской клуб в 29-м туре российской премьер-лиги против «Зенита».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачёва в составе нашего клуба. Ждём всех на «Ростов Арене» 19 мая. Проводим Легенду №2 вместе!» — гласит сообщение.

Отметим, Калачев играл в составе «Ростова» с 2006 по 2007 год, после чего вернулся в команду в 2010 году. В составе жёлто-синих футболист выиграл Кубок России в сезоне-2013/14.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в «Ростове». Трансфер предполагался еще в зимнее окно, но тогда Тарасова уговорил остаться лично Юрий Семин.