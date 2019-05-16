Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, когда будет подана апелляция на решение суда.

По словам Бушманова, в понедельник он подает совместную апелляцию со всеми адвокатами. Адвокат надеется, что рассмотрение займет максимум месяц.

«Что касается заседаний, то это одно или максимум два заседания», — сказал Бушманов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, 8 мая в Пресненском районном суде города Москвы был оглашен приговор по уголовному делу о побоях и хулиганстве. Александр Кокорин и его брат Кирилл получили по полтора года колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к одному году и 5 месяцам заключения.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.