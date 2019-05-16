Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отправил полузащитника нерадзурри Жоау Мариу домой с тренировки команды.

Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, главному тренеру миланцев не понравилось отношение футболиста к занятию.

Ранее сообщалось, что в услугах португальца заинтересованы «Порту» и «Эвертон».

В этом сезоне серии А 26-летний португалец провел 19 матчей и забил один гол.

Ранее Спаллетти рассказал о своем будущем в «Интере». По его словам, решать должен клуб. Итальянец бы с радостью остался в «Интере» на 100 лет, но руководство, по его словам, выбирает, что лучше для клуба.

«Интер» с 66 очками занимает третье место в Серии А. «Ювентус» закрепился на первой строчке, сейчас у туринского клуба 89 очков.