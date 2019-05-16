Английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» получил в долг крупную сумму денег от семьи экс-главы террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, организация дала «Шеффилду» в долг 3,5 миллиона евро. Отмечается, что такое заявление было сделано в ходе слушаний в Высоком суде Лондона, где совладельцы клуба Кевин Маккейб и принц Саудовской Аравии Абдулла ведут борьбу за полный контроль над клубом.

По словам адвоката принца Абдуллы Андреаса Гледхилла, деньги поступили в клуб от одного из членов семьи умершего террориста. Адвокат заявил, что Маккейб знал об источнике финансов, однако Маккейб отрицает все обвинения.

Отметим, в завершившимся сезоне «Шеффилд Юнайтед» занял второе место в Чемпионшипе и вместе с «Норвичем» вышел в английскую премьер-лигу. За третью путевку в финале плей-офф поборются «Дерби» и «Астон Вилла».

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. «Аль-Каида» признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.