Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш стал лучшим футболистом команды в сезоне-2018/19.

26-летний хавбек провел 29 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.

PLAYER OF THE YEAR! 🎩⁰👨‍🎨 H A K I M Z I Y E C H!#nummer34 pic.twitter.com/F7EpYcqKWG — AFC Ajax (@AFCAjax) May 16, 2019

Напомним, ранее завершился последний тур в голландской Эредивизии, по итогам которого определился чемпион страны и участники еврокубков.

Золотые медали завоевал амстердамский «Аякс», который набрал 86 очков и опередил на три балла идущий на втором месте ПСВ. Бронза у роттердамского «Фейеноорда», который отстал от второй позиции на 18 очков. Занявший четвертое место «АЗ Алкмар» отстал от «Фейеноорда» на семь очков. «Аякс» и ПСВ примут участие в Лиге чемпионов, «АЗ» и «Фейеноорд» сыграют в Лиге Европы.