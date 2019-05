Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш стал лучшим футболистом команды в сезоне-2018/19.

26-летний хавбек провел 29 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.

PLAYER OF THE YEAR! 🎩⁰👨‍🎨 H A K I M Z I Y E C H!#nummer34 pic.twitter.com/F7EpYcqKWG

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 16, 2019