Нападающий Евгений Артюхин стал хоккеистом подмосковного «Витязя».

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Тафгай не принимал участие в чемпионате сезона-2018/19, так как находился в статусе свободного агента.

В позапрошлом сезоне 36-летний нападающий выступал в составе московского «Динамо». Он провёл 42 матча в КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-3».

Ранее Артюхин также защищал цвета ЦСКА, СКА, «Атланта» и «Сибири». В составе СКА он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, забросил 16 шайб и отдал семь результативных передач при 150 минутах штрафного времени.

По словам игрока, которые приводит официальный сайт «Витязя», с 1 июня во дворце на Новой Риге он начнет тренировки с командой.

«Там собирается приличная бригада, приходится даже кому-то отказывать. Ведь никто не пойдёт на потерю темпа. По три пятёрки с каждой стороны – это максимум: чтобы пробежаться как следует, продышаться», — сказал Артюхин.