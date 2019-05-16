Полузащитник леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт может стать футболистом дортмундской «Боруссии».

Об этом сообщает Sky Sports News. По информации источника, сделка состоится в летнее трансферное окно.

Отметим, отступные за Брандта составляют 21,5 миллиона фунтов стерлингов. Его контракт с «Байером» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Брандт провел 42 матча за «Байер», забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что итальянский полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport. Отмечается, что немецкий клуб готов предложить за 21-летнего футболиста 70 миллионов евро. Также сообщается, что в хавбеке также заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Интер» и «Челси».