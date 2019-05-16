Геннадий Орлов работал на 11 чемпионатах мира и хорошо знал В.В. Лобановского. Фото: Baltphoto /Андрей_Пронин

Геннадий Орлов работал на 11 чемпионатах мира и хорошо знал В.В. Лобановского. Фото: Baltphoto /Андрей_Пронин

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию, в которой находятся Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По словам Орлова, Мамаев постарше Кокорина, поэтому он несёт за этот инцидент большую ответственность, так как, по мнению комментатора, старший отвечает.

«Уже есть желающие приобрести Мамаева — Кадыров, Иванов… Есть команды, готовые его пригласить сразу. Может, и на зарплату поставили уже. Дай бог им здоровья, ребята оступились очень серьёзно, наказаны. Теперь, конечно, у них будет большая мотивация вернуться в строй», — сказал Орлов на своем ютуб-канале.

Напомним, 8 мая в Пресненском районном суде города Москвы был оглашен приговор по уголовному делу о побоях и хулиганстве. Александр Кокорин и его брат Кирилл получили по полтора года колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к одному году и 5 месяцам заключения.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.