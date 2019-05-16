В матчах группового этапа чемпионата мира сборная Канады обыграла Францию со счетом 5:2, а шведы разгромили австрийцев со счетом 9:1.

В составе канадцев дубль оформил Манта, еще по шайбе забросили Нерс, Сирелли и Стоун. У французов отличились Флери и Реш.

В матче сборной Швеции по шайбе забросили Ландескуг, Крюгер, Нюландер, Ларссон, Кемпе, Расмуссен, Линдхольм, Экман-Ларссон и Петерссон. Единственную шайбу Австрии забросил Раффль.

Напомним, чемпионат мира проходит Словакии в период с 10 по 26 мая. Соревнования проводятся в двух городах — Братиславе и Кошице. Сборной России играет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Ранее стало известно, что российское антидопинговое агентсво протестировало 11 хоккеистов сборной России накануне чемпионата мира в Словакии.