Пресс-служба футбольного клуба «Чайка» назвала безосновательными обвинения в договорном характере матча команды против новороссийского «Черноморца».

Как сообщается в заявлении, клуб считает необходимым заявить, что все предположения, намеки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя ФК «Чайка» и в его лице — весь коллектив.

«Мы не знаем кто, по какой причине, и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб «Чайка» никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого сделать в будущем», — сообщает пресс-служба.

Ранее российский футбольный союз обратился в МВД в связи с подозрениями в договорном характере матча между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1).

Как сообщил президент РФС Александр Дюков, в организации изучают информацию о матче, и есть основания полагать, что его результат — неспортивный. Дюков отметил, что РФС направил заявление в МВД и просит министерство провести соответствующую проверку.

Кроме того, генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко обвинил «Чайку» в договорном матче.