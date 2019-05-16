Главному тренеру казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрию Квартальнову присвоено звание «Заслуженный тренер России».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Ранее стало известно, что Дмитрий Квартальнов стал новым главным тренером казанского «Ак Барса». Руководство клуба договорилось о заключении контракта со специалистом, соглашение будет подписано по схеме «1+1» — на один год с возможностью автоматического продления договора. Также отмечается, что помощниками Квартальнова по тренерскому штабу станут Павел Зубов и Игорь Горбенко. Тренерами вратарей будут Ари Мойсанен и Сергей Абрамов, тренером по физической подготовке — Нормундс Силиньш.

Напомним, в минувшем сезоне Квартальном возглавлял ярославский «Локомотив». Под его руководством клуб вышел в стадию плей-офф Кубка Гагарина, где проиграл петербургскому СКА.