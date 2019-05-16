Бразильский защитник «Пари Сен Жермен» Дани Алвес может стать футболистом клуба английской премьер-лиге.

Об этом сообщает UOL. По информации источника, 36-летний защитник отклонил предложение своего клуба о продлении действующего контракта на один год, так как он хочет получить соглашение, рассчитанное минимум на два года. Отмечается, что окружение Алвеса работает над тем, чтобы найти ему клуб в АПЛ.

В текущем сезоне Алвес провел 30 встреч, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Срок действия контракта футболиста с парижанами истекает ближайшим летом.

Ранее сообщалось, Дани Алвес может продолжить карьеру в аргентинской «Боке Хуниорс». Руководство аргентинского клуба заинтересовано в приобретении Алвеса и намерено в ближайшее время провести переговоры с «ПСЖ». Контракт Алвеса с парижской командой истекает летом, поэтому «Бока» рассчитывает на то, что защитник достанется им на правах свободного агента.