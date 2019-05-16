Главный тренер «Спартака» Олег Кононов и полузащитник команды Денис Глушаков вступили в конфликт.

Об этом сообщает Sports.ru. По информации источника, капитан красно-белых недоволен, что защитник Дмитрий Комбаров стал получать меньше игрового времени после перехода бразильца Айртона. Недовольство Глушакова тренерскими решениями сильно разозлило Кононова.

Напомним, ранее в сети появилась аудиозапись, в которой Денис Глушаков оскорбляет Карреру, а также выражает недовольство игрой команды и критикует одноклубников-легионеров — Зе Луиша, Ханни, Луиса Адриано.

Ранее сообщалось, что руководство московского футбольного «Спартака» приняло решение о чистке состава после неудовлетворительных результатов команды в сезоне. В первую очередь, клуб не устраивает качество игры Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.