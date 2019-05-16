Российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах потерпел поражение от испанца Фернандо Вердаско в третьем круге турнира «Мастерс» в Риме.

Счет по сетам – 5:7, 6:3, 3:6. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу испанского теннисиста. Матч длился два часа 11 минут. Вердаско совершил шесть эйсов, две двойные ошибки и два брейк-пойнта из трех. У Хачанова четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Ранее Хачанов в матче второго круга обыграл австрийца Доминика Тима. Игра закончилась со счётом 6:4, 4:6, 5:7.

В четвертьфинале соперником Вердаско станет победитель пары Николоз Басилашвили — Рафаэль Надаль.

Надаль является действующим чемпионом грунтовых соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.