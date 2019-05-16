Полузащитник «Ростова» Роман Еременко может стать футболистом «Краснодара».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, руководство черно-зеленых рассматривает возможность приобретения финского футболиста. Отмечается, что одной из команд, в которой может оказаться Еременко в летнее трансферное окно, называется «Локомотив».

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи по поводу интереса к Роману Еременко.

Также сообщалось, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов может перебраться в «Краснодар», за который выступал на правах аренды в позапрошлом сезоне. Утверждается, что Шатов хочет гарантии большего количества игрового времени, если он их не получит, то готов пойти на снижение запросов по зарплате, но уже в команде из Краснодара.