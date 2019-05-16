Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил вероятности, что его могут уволить из петербургского клуба.

«Сейчас будет встреча с президентом. Возможно, появятся новые цели и задачи, а тренер не будет им соответствовать. Поэтому чемодан с вещами пускай стоит на своем месте. Работа тренера такова, что чемодан с вещами должен быть всегда собран», — сказал Семак в эфире «Радио Зенит».

Ранее Семак рассказал, когда в команде поняли, что стали чемпионами и что он думал, когда его качали фанаты.

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.