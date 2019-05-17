В Каролине стартовал четвертый матч полуфинала Кубка Стэнли между местной командой «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз».

Встреча, которая проходит на «Пи-Эн-Си-Арене», началась в 03:00 по московскому времени.

В данный момент счет в серии — 3-0 в пользу «Бостона». В первом матче «Бостон Брюинз» дома одержали разгромную победу над «Каролиной Харрикейнз» со счетом 5:2. Во втором матче финальной серии Восточной конференции игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2. В третьей игре «Бостон» победил со счетом 2:1.

В первой встрече результативной передачей отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

Отметим, в четвертьфинале турнира «Бостон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4-2 в серии, а «Каролина» выбила из плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс», счет в серии — 4-0.