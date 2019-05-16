Английский полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик может пропустить из-за травмы ахилла финальный матч Лиги Европы против «Арсенала».

Об этом сообщает Evening Standard. Ранее стало известно, что Лофтус-Чик получил повреждение во вторник в товарищеском матче против американского клуба «Нью-Инглэнд Революшн» (3:0).

Напомним, финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая на Олимпийском стадионе. В главном матче встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал».

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Челси» дома в серии пенальти обыграл «Айнтрахт» из Франкфурта, счет после основного и добавленного времени — 1:1. В составе английского клуба отличился Рубен Лофтус-Чик с передачи Эдена Азара на 28-й минуте, у гостей забил Лука Йович с передачи Мийята Гачиновича на 49-й минуте.