Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Бердыев объявит о своем будущем 26 мая

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев намерен рассказать о своем будущем в клубе после последнего матча в сезоне с «Краснодаром». Игра пройдет 26 мая.

Петербург может получить еще 285 млн рублей на подготовку к Евро-2020

Правительство Российской Федерации может выделить дополнительные средства на подготовку к чемпионату Европы по футболу.

«Зенит» — единственный клуб РПЛ, вошедший в топ-50 самых дорогих брендов

«Зенит» стал единственным представителем РПЛ в топ-50 самых дорогих футбольных брендов. Согласно рейтингу консалтинговой компании Brand Finance, за год «Зенит» улучшил свое положение на три позиции — с 49 места поднялся на 46-е.

РУСАДА протестировало 11 игроков сборной России перед чемпионатом мира

Российское антидопинговое агентсво протестировало 11 хоккеистов сборной России накануне чемпионата мира в Словакии. Пресс-служба Международной федерации хоккея отмечает, что все допинг-пробы, взятые у игроков команд перед чемпионатом мира, оказались отрицательными.

СМИ: Семья Усамы бен Ладена финансировала клуб АПЛ

Английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» получил в долг крупную сумму денег от семьи экс-главы террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Экс-тафгай СКА стал игроком «Витязя»

Нападающий Евгений Артюхин стал хоккеистом подмосковного «Витязя». Об этом сообщает официальный сайт команды. Тафгай не принимал участие в чемпионате сезона-2018/19, так как находился в статусе свободного агента. В позапрошлом сезоне 36-летний нападающий выступал в составе московского «Динамо». Он провёл 42 матча в КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-3».

Хачанов уступил Вердаско в третьем круге турнира в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах потерпел поражение от испанца Фернандо Вердаско в третьем круге турнира «Мастерс» в Риме.