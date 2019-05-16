Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри может возглавить итальянский «Милан».

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, по окончании текущего сезона миланцы планируют уволить Дженнаро Гаттузо, а Сарри рассматривается руководством миланского клуба как идеальная кандидатура на роль нового наставника. Отмечается, что россонери уже контактировали с 60-летним специалистом и готовы предложить ему контракт 3-летний контракт с зарплатой € 3 млн в год. Клуб также готов предоставить ему полный контроль над трансферами.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить итальянскую «Рому» после завершения текущего сезона.

Как сообщает The Telegraph, руководство «Ромы» хотело видеть итальянца Антонио Конте на посту главного тренера, однако специалист отказался от предложения. Теперь римский клуб намерен пригласить на должность Сарри, который, скорее всего, покинет «Челси».