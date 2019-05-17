Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в трех сетах представительнице Чехии Маркете Вондроушове в игре третьего круга турнира WTA в Риме.

Счет по сетам — 5:7, 6:2, 2:6. Встреча продолжалась два часа 15 минуты.

Ранее Касаткина в трех сетах одержала победу над чешкой Катержиной Синяковой. Счет по сетам — 2:6, 6:4, 6:1.

Также россиянка в двух сетах победила представительницу Румынии Ирину Бегу, которая попала в основную сетку турнира через сито квалификации. Итоговый счет матча, который продолжался чуть более полутора часов, — 6:2, 7:6 (7:5).

Призовой фонд римского турнира — более трех миллионов долларов, турнир проводится на открытых кортах с грунтовым покрытием. Турнир в Риме в прошлом году выиграла украинка Элина Свитолина, переигравшая в финале румынку Симону Халем со счетом 6:0, 6:4.