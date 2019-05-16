В матчах группового этапа чемпионата мира сборная Финляндии одержала победу над Данией со счетом 3:1, а команда Чехии разгромила Латвию со счетом 6:3.

В составе финнов по шайбе забросили Какко, Маннинен и Песонен, у датчан отличился Мадсен в большинстве.

За сборную Чехии забивали Ворачек (дубль), Гронек в большинстве, Коварж, Врана и Симон. У латвийцев отличился Индрашис в большинстве, а также дубль в большинстве оформил Дарзиньш.

Ранее сборная Канады обыграла Францию со счетом 5:2, а шведы разгромили австрийцев со счетом 9:1.

Напомним, чемпионат мира проходит Словакии в период с 10 по 26 мая. Соревнования проводятся в двух городах — Братиславе и Кошице. Сборной России играет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Ранее стало известно, что российское антидопинговое агентсво протестировало 11 хоккеистов сборной России накануне чемпионата мира в Словакии.