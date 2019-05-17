Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».

Об этом сообщает The Times. По информации источника, лондонский клуб оставит армянского футболиста в Лондоне из соображений безопасности. В клубе посчитали, что шум из-за возможного пребывания армянина в Азербайджане может навредить команде перед решающей игрой.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» пока не знает, включать ли в заявку на игру полузащитника Генриха Мхитаряна, так как Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом в Нагорном Карабахе.

Отметим, в текущем сезоне Генрих Мхитарян сыграл 39 встреч за лондонский клуб, в которых сумел отличиться шестью забитыми голами и записать на свой счет семь результативных передач.

Трансферная стоимость армянского футболиста оценивается в 30 миллионов евро.