Хоккейный клуб НХЛ «Бостон Брюинс» стал первым финалистом Кубка Стэнли, обыграв «Каролину Харрикейнс» в четвертом матче подряд. Решающая встреча прошла в г. Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» и завершилась победой гостей со счетом 4:0.

Первый период команды провели без голов. На 25 минуте встречи счет открыл форвард «Бостона» Давид Пастрняк, реализовав большинство. В концовке периода «Каролина» снова осталась в меньшинстве и получила шайбу от Патриса Бержерона. В третьем периоде канадский огорчил вратаря хозяев еще раз, а завершил разгром Брэд Маршан, забросив шайбу в пустые ворота на 58 минуте.

Соперником «Бостона» по финалу станет победитель финала Западной конференции, который определится по итогам противостояния «Сан-Хосе» и «Сент-Луиса«.