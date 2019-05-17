Российский экс-фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал скандал с накруткой голосов на шоу Первого канала «Голос.Дети». Слова спортсмена приводит портал News.ru.

По мнению Ягудина, подобные конкурсы воспринимаются аудиторией как социальный лифт «из грязи в князи», что и повлияло на мнение зрителей конкурса. Также фигурист отметил, что в странах Запада обычно побеждают конкурсанты, близкие обычному народу.

Напомним, в финале минувшего сезона «Голос. Дети» победила дочь Алсу Микелла Абрамова, позже выяснилось, что часть голосов за участницу накручивали автоматически.

«Только представьте, что в детском American idol участвует дочь Beyonce и Jay Z, а те подключают своё влияние, чтоб ей помочь победить», — заявил Ягудин, добавив, что это был бы скандал планетарного масштаба.

Сам Алексей Ягудин после окончания карьеры принял участие во многих телепроектах «Первого канала», связанных с фигурным катанием.