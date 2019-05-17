Британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион сэр Энди Маррей официально был посвящен в рыцари. Торжественная церемония состоялась вчера, 17 мая, в Букингемском дворце.

Участие в церемонии принял лично принц Чарльз. В интервью Sky Sports после церемонии Маррей рассказал, что он очень горд получить эту награду, а также хотел бы поскорее показать её своим детям. На торжественном мероприятии присутствовали родители и жена теннисиста.

Титул сэра Маррей получил в 2013 году после первой победы на турнире большого шлема «Уимблдон», который проводится в Великобритании. В рыцари спортсмена посвятили с формулировкой «за заслуги перед теннисом и благотворительностью».

За свою карьеру Энди Маррей дважды выигрывал «Уимблдон», а также побеждал на US-Open. Также Маррей в 2012 и 2016 году побеждал на Олимпийских играх в одиночном разряде и являлся первой ракеткой мира. Сейчас британец травмирован, в текущем сезоне он может завершить карьеру.