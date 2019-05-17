Главный тренер мадридского «Реала», французский специалист Зинедин Зидан видит своего сына Люку в качестве резервного вратаря команды на следующий сезон. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Согласно сообщениям СМИ, руководство «сливочных» не разделяет мнения тренера и настаивает на кандидатуре украинца Андрея Лунина, который провел сезон в «Леганесе» по арендному соглашению.

Нынешний запасной голкипер клуба, костариканец Кейлор Навас продолжит карьеру в другом клубе — Зидан не видит его в команде. Люка Зидан провел за основную команду «Реала» один матч — в 29 туре Ла Лиги против «Уэски». Остальное время француз провел, защищая ворота второй команды «сливочных» в Сегунде Б.

Место основного вратаря в команде занимает бельгиец Тибо Куртуа.