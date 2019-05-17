Стало известно, кто из россиян посещает фитнес-клубы чаще всего. Социологическое исследование провела компания-разработчик мобильных приложений Mobifitness, проанализировавшая 193 тысячи зарегистрированных пользователей.

Согласно данным исследования, чаще всего фитнес-клубы и спортивные залы посещают россиянки по имени Елена. Также в топ-3 имен посетительниц входят Екатерина и Ольга. Самые популярные фамилии — Иванова, Кузнецова и Смирнова. Самому старшему посетителю фитнес-клуба среди участвовавших в исследовании — 78 лет, самому младшему — 5.

Также в результате исследования были выявлены самые популярные групповые тренировки. 22% клиентов приходят на силовые занятия, второй по популярности в списке значится йога: на нее ходят 14% испытуемых. Также топ-4 вошли стретчинг (растяжка) и сайклинг (велотренировки).