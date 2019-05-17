Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич поделился мнением об исходе уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В интервью порталу Чемпионат.com Игнашевич заявил, что ему больно от того, что все вышло именно так, поскольку он знает Мамаева и Кокорина очень давно. Также экс-футболист отметил, что всем необходимо давать шанс на исправление, и он бы пригласил осужденных в свою команду после освобождения.

«Мамаева я видел в разных ситуациях и знаю: на него можно положиться», — сказал Игнашевич, добавив, что у футболиста «Краснодара» широкая русская душа. «Подарить на последние деньги шубу девушке, в которую влюбился, как сделал персонаж Достоевского, — это про Пашу», — заключил бывший защитник «армейцев», сравнив Павла Мамаева с Парфеном Рогожиным из романа «Идиот».

Напомним, фигуранты дела о двух драках в центре Москвы братья Кокорины были приговорены к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили на месяц меньше.