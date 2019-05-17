Аргентинский нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси поделился мнением о чемпионате России по футболу. Слова Дриусси прозвучали в интервью порталу Futbolargentino.com.

По словам Дриусси, сейчас он чувствует, что сильно вырос как личность, выступая за «Зенит.» «Я нахожусь в прекрасной стране, и мне повезло, что я смог очень хорошо адаптироваться», — заявил аргентинский форвард.

Как считает Дриусси, российский футбол становится конкурентоспособным и привлекательным, а РПЛ — очень хорошая лига. Аргентинец также отметил, что всегда есть точки роста и улучшения.

Напомним, Себастьян Дриусси стал игроком «Зенита» летом 2017 года. В текущем сезоне аргентинец провел за команду 23 матча и забил 9 мячей, став вместе с клубом чемпионом России.