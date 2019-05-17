Российский спортивный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в клуб Английской Премьер-лиги.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Орлов заявил, что российскому форварду симпатизирует португальский агент Жорже Мендеш, который занимался трансферами Криштиану Роналду. Он может помочь Дзюбе перебраться в Европу. «У него же есть определенные связи. Слышал такие разговоры», — заключил Орлов.

Напомним, игроком «Зенита» Артем Дзюба стал в 2015 году, перейдя из московского «Спартака». Также футболист выступал в аренде за такие клубы, как тульский «Арсенал», «Томь» и «Ростов«. После чемпионата мира по футболу Дзюба неоднократно заявлял о желании попробовать себя в европейских лигах, в частности, в АПЛ.