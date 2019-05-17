Крупные командные турниры с участием петербургских клубов почти подошли к концу, однако это не означает, что спорт ушел из Петербурга. Предлагаем вам подборку соревнований и спортивных мероприятий, на которые не только можно сходить, но также и поучаствовать самим!

Всероссийский полумарафон «ЗаБег»

Когда: 19 мая, 9:00

Где: исторический центр Санкт-Петербурга, старт на Дворцовой площади

В воскресенье Санкт-Петербург присоединится к всероссийскому полумарафону «ЗаБег». Старт будет дан в 9:00 по московскому времени. Участники одновременно начнут забег в 20 городах разных регионов России. Помимо полумарафонской дистанции в 21 километр также можно выбрать 10, 5 и 2 километра. Дистанции проложены по историческому центру города, большую часть которой спортсмены пробегут вдоль Невы. Подробности участия в марафоне можно найти на официальном сайте «ЗаБега».

Strelka. Уличные бои, открытие сезона

Когда: 18 мая, 18:00

Где: ЗИМА-ЛЕТО ПАРК, пос. Металлострой, ул. Богайчука, 24

В Колпинском районе Санкт-Петербурга пройдет открытие сезона уличных боев Strelka. Проект стартовал в 2011 году в Северной столице и с того момента собрал большую аудиторию. Организаторы амбициозно заявляют, что по просмотрам на видеосервисе Youtube бойцовский клуб Strelka уступает лишь промоушену UFC. Помимо профессиональных бойцов ММА в поединках могут принимать участие обычные люди, решившие попробовать свои силы.

Спортивный праздник, посвященный Международному дню семьи

Когда: 18 мая, 15:00

Где: Муринский парк, спортивные площадки напротив д. 80 по пр. Луначарского

Если вы живете в Калининском районе или не знаете, как провести досуг с семьей в выходные, можно принять участие в спортивном празднике в Муринском парке. Организатором мероприятия выступил Центр Спорта Калининского района. Семейным командам предлагается пройти четыре станции – «Забей гол», «Лабиринт», «Баскетбол» и «Тяни-толкай». За победу на станции выдаются жетоны, которые потом можно обменять на призы.

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2019»

Когда: 18 мая, 10:30

Где: парк СПБПУ им. Петра Великого «Политех», м. Политехническая

В эти выходные Северная столица также присоединится к всероссийским соревнованиям по спортивному ориентированию. Принять участие в турнире «Российский азимут» могут все желающие, зарегистрировавшие свою команду на официальном сайте. Для каждого возраста существует своя группа: участвовать могут как дети от 12 и младше, так и пенсионеры за 80. Победители и призеры турнира во всех возрастных категориях будут награждены призами и медалями Министерства спорта России.

Турнир по уличному футболу «Уличное безумие 5х5»

Когда: 18 мая, 13:00

Где: площадка у м. Чкаловская, Чкаловский проспект, 16

Пока большой футбол в Петербурге подходит к завершению, а малый только-только врывается в городские дворы: школа уличного футбола Street Madness проводит турнир в формате 5 на 5 среди петербургских стрит-футболистов. Согласно правилам турнира, максимум в заявке команды может находиться 7 человек, всего в турнире примет участие 8 команд. Победителям и призерам обещаны медали от организаторов, а также презенты от Adidas Football.