Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может возглавить казанский «Рубин» после ухода Курбана Бердыева.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Федотов до сих пор не продлил контракт с «Оренбургом», который истекает в этом сезоне, хотя ведёт диалог с клубом на этот счёт.

После 28 туров «Оренбург» набрал 37 очков в российской премьер-лиге и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Бердыев может покинуть клуб и возглавить другую российскую команду.

Также стало известно, что Бердыев покинет казанский клуб по собственному желанию после завершения текущего сезона, а матч 29-го тура чемпионата России против «Анжи» станет последней домашней игрой «Рубина» под руководством Бердыева.

В данный момент «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 очков.