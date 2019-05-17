В матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» одержал победу со счетом 2:1 над «Аль-Батин» в рамках и стал чемпионом страны.

«Аль-Наср» победил в чемпионате восьмой раз в своей истории.

В составе новоиспеченного обладателя трофея выступают бывшие футболисты петербургского «Зенита» и московского ЦСКА — бразильский полузащитник Жулиано и нигерийский форвард Ахмед Муса. Бразилец отметился восемью голами и семью результативными передачами в сезоне, а на счету Мусы — семь голов и столько же голевых передач.

Напомним, Ахмед Муса представлял московский ЦСКА с 2012 по 2016 год. Кроме того, он вернулся в команду в 2018 году из «Лестера» и выступал в РПЛ на правах аренды.

Жулиано играл в составе «Зенита» с 2016 по 2017 год.