Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев планирует взять паузу в карьере и дождаться достойных предложений.

Об этом сообщает «Бизнес online». По информации источника, возможно, что к Бердыеву обратятся московское «Динамо» и «Сочи» Бориса Ротенберга, который вышел в Премьер-Лигу. Отмечается, что к Бердыеву проявляют интерес клубы из Казахстана, которые часто участвуют в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Бердыев может покинуть клуб и возглавить другую российскую команду.

Также стало известно, что Бердыев покинет казанский клуб по собственному желанию после завершения текущего сезона, а матч 29-го тура чемпионата России против «Анжи» станет последней домашней игрой «Рубина» под руководством Бердыева.

В данный момент «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 очков.