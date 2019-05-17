Болельщики Алины Загитовой в комментариях к видео, которым она поделилась в инстаграм, предположили, что одну из программ нового сезона чемпионка мира будет катать под трек Билли Айлиш «Bad guy».

«Программа под bad guy? или может быть,Алине просто очень нравится песня,и хорошо на отдыхе», — пишет одна из фолловеров.

«Боже, я надеюсь у неё не будет программы под это», — отвечает другая.

«Алина знает, что всю фигурку и ее болельщиков сейчас интересует музыка к ее программам, вот она и троллит», — делают выводы поклонники.

С учетом предыдущих программ и образа, который сложился у Загитовой, вряд ли она рискнет поэкспериментировать таким образом. Дело в том, что утром на Первом канале в связи с завтрашним днем рождения спортсменки появился репортаж о ней. Он начинался именно под песню Айлиш.

Ранее о своей любви к этой певице рассказала другая фигуристка — Евгения Медведева. В своих сторис она заявила, что в связи с выходом нового альбома Билли Айлиш готова прервать выступление на шоу и уйти со льда прямо во время выступления.