Английская премьер-лига назвала список номинантов, претендующих на награду за лучший гол сезона-2018/19.

Победителя определят при помощи голосования из числа игроков, чьи голы стали лучшими за предыдущие месяцы.

В число претендентов на награду вошли Жан-Мишель Сери и Андре Шюррле из «Фулхэма», Дэниэл Старридж из «Ливерпуля», Аарон Рэмси из «Арсенала», Сон Хын-Мин из «Тоттенхэма», Эндрос Таунсенд из «Кристал Пэласа», Фабиан Шер из «Ньюкасла», Антони Кнокар из «Брайтона», Эден Азар из «Челси» и Венсан Компани из «Манчестер Сити».

