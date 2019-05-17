Тренер молодежного состава московского ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, что покинет команду и приступит к самостоятельной работе.

По словам Игнашевича, он получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА и главному тренеру молодежной команды Андрею Аксёнову, а также всему ее штабу. Тренер отметил, что сейчас он находится в предвкушении самостоятельной работы, однако в ЦСКА сейчас у него нет возможности для этого, только в детской школе, а Игнашевич хотел бы попробовать себя на взрослом уровне.

«Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы», — сказал Игнашевич, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич может стать претендентом на должность главного тренера «Оренбурга».

Напомним, Игнашевич завершил спортивную карьеру в 2018 году. На протяжении четырнадцати лет — с 2004 по 2018 год — игрок защищал цвета московского ЦСКА. В составе армейской команды Игнашевич сыграл 381 матч и забил 35 голов. До этого футболист играл в составе московского «Локомотива» и самарских «Крыльев Советов». С 2002 года Игнашевич вызывался в национальную сборную России, в составе которой провёл 126 матчей.