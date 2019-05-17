Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру.

По словам Билялетдинова, он, возможно, еще поиграет, и как раз поэтому поддерживает себя в форме, а летом во время трансферного окна поймет, что будет дальше. Игрок отметил, что у него нет иллюзий, он трезво оценивает ситуацию, но не чувствует, что готов закончить.

Билялетдинова добавил, что сейчас травмы его не беспокоят, но раньше была серьезная, в «Рубине».

«До сих пор вынужден делать специальные упражнения. Синтетическое поле противопоказано, едва на нем даешь нагрузку – мышца о себе напоминает», — сказал футболист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Динияр Билялетдинов вспомнил о своем периоде карьеры в московском «Спартаке» и рассказал о том, как часто на тренировках дрались его одноклубники.