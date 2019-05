View this post on Instagram

Выбрался наконец в @ninjafit.ru потренироваться. Сейчас период, когда даже простые вещи даются тяжело, а силовые элементы вообще невозможно заставить себя делать))) Выкручиваюсь как могу в общем, как умею)) Зал с каждым посещением преображается в лучшую сторону и становится более функциональным) Снимаем на GoPro 7 в перевернутом режиме)) спасибо незаменимой @ksunorchik #паркур #паркурвмассы #русскийниндзя #ниндзя #ниндзяфит #ninjafit #ninja #ninjawarrior #ninjawarriorrussia #parkour