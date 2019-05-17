Летом 2019 года в Москве состоится первый чемпионат мира по преодолению препятствий.
Во всем мире такое соревнование известно как «забеги ниндзя», трассы на нем выглядят как полоса препятствий, в которых спортсмену нужно проявить как силу и скорость, так и координацию и смекалку. Чемпионат станет первым, который состоится за пределами США.
Российские атлеты в беге с препятствиями считаются одними из лучших в Европе. На чемпионате мира 2018 года в Лондоне в забеге с препятствиями на 3 километра Сергей Перелыгин и Татьяна Бардасова стали призерами.
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Выбрался наконец в @ninjafit.ru потренироваться. Сейчас период, когда даже простые вещи даются тяжело, а силовые элементы вообще невозможно заставить себя делать))) Выкручиваюсь как могу в общем, как умею)) Зал с каждым посещением преображается в лучшую сторону и становится более функциональным) Снимаем на GoPro 7 в перевернутом режиме)) спасибо незаменимой @ksunorchik #паркур #паркурвмассы #русскийниндзя #ниндзя #ниндзяфит #ninjafit #ninja #ninjawarrior #ninjawarriorrussia #parkour
Соревнования лучших атлетов-ниндзя мира состоятся в московском Парке Горького 31 августа. Для мероприятия построят 150-метровую трассу с препятствиями, которые нужно будет преодолеть на время, при этом не упав в воду.