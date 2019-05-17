Летом 2019 года в Москве состоится первый чемпионат мира по преодолению препятствий.

Во всем мире такое соревнование известно как «забеги ниндзя», трассы на нем выглядят как полоса препятствий, в которых спортсмену нужно проявить как силу и скорость, так и координацию и смекалку. Чемпионат станет первым, который состоится за пределами США.

Российские атлеты в беге с препятствиями считаются одними из лучших в Европе. На чемпионате мира 2018 года в Лондоне в забеге с препятствиями на 3 километра Сергей Перелыгин и Татьяна Бардасова стали призерами.