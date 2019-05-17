Курбан Бердыев устал, и он уходит. «Рубин» неисправим, и вины Бекиевича здесь нет. Зарплату футболистам не он задерживает, игроков в стан потенциальных конкурентов не он отпускает (Ахметов, Оздоев). Бердыев сделал для «Рубина» больше, чем кто-то мог бы предполагать. Из тренеров в российскую эпоху более важные наставники для своих команд — это только Романцев для «Спартака» и Семин для «Локомотива». Бердыеву нужен новый вызов, и любой клуб готов его предоставить. А вот кто готов возглавить бедный и никому не нужный «Рубин»? Здесь сложнее.

Если бы для Семака все закончилось плохо, он был бы первым претендентом. Знаковый игрок для казанцев, который мог бы наладить такой команде игру — «Уфа» была еще слабее, а Семак вывел ее в Лигу Европы. В одном из интервью тренер засомневался в том, что крепко сидит на своем месте в «Зените». Да и главный трофей в Петербурге Семак выиграл в первый же год — может, пора принимать новый вызов?

СМИ пишут о Владимире Федотове. Тактически подкованный тренер, который сделал из «Оренбурга» интересную команду, а не просто поставщика очков для фаворитов. Однако в стане оренбуржцев с приходом Марко Трабукки не все гладко, поэтому Федотов наверняка задумывается об уходе, и команда с таким именем, как «Рубин», наверняка станет для него хорошим вызовом.

Еще один интересный претендент — Сергей Игнашевич. Еще летом он побеждал испанцев, а сейчас говорит о том, что хочет быть главным тренером. Сергей ушел из молодежки ЦСКА, и пока будет помогать Станиславу Черчесову в сборной, но его амбиции куда шире. Для Казани такое назначение стало бы большим экспериментом, но хуже бы точно не стало, общей картины Игнашевич своими решениями не испортит. Это не тренер с сумасшедшими идеями, а рассудительный человек, которого уже сейчас можно назвать специалистом.

В любом случае, кто бы ни стал новым главным тренером «Рубина», клубу необходимо не только рассчитаться с долгами, но и найти деньги на новых игроков, которых попросит наставник. В случае Игнашевича и Федотова траты вряд ли будут слишком высоки, тренеры, вероятно, захотят в команду кого-то из своих бывших подопечных. Приглашать иностранного тренера для «Рубина» — гиблое дело, пример Грасии это показал. Испанец ничего не смог в «Рубине», а теперь тренирует «Уотфорд» и претендует на пост наставника «Челси».